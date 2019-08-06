Шаронов рассказал, кто ставит музыку в раздевалке "Рубина"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

- Кто сейчас диджей в раздевалке?

- Нет такого.

- Составь нам плейлист – пять песен Романа Шаронова, которые он слушал, готовясь к матчам?

- Enter Sandman (Metallica). Но вообще по настроению, я мог послушать и очень жесткую музыку, не буду ее называть.

- Но она вся иностранная?

- Да, я не слушаю русскую музыку. Одно время слушал Rammstein, сейчас его вообще не слушаю. Slipknot, помню, слушал перед «Тоттенхэмом».

- Обычно молодые футболисты сейчас в раздевалках слушают рэп. Было хоть раз, что ты зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, это не музыка, а говно»?

- Ну почему, например, Eminem мне норм.