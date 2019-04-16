"Шапка "петух", как в детстве". Охранник ночного клуба – об одежде компании Кокорина и Мамаева

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

– Вы помните, кто и во что было был одет? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Шапка "петух", как в детстве, балахоны, белые кроссовки. (Смеется.)

– Вы сказали, что водитель начал "бычить". Что это значит?

– Он отвечал дерзко, я подумал так. Они у него спрашивали нормально, а он: "Че, ниче". Он что-то отвечал.

– Кокорина узнаете?

– Да.

– В то время, когда водитель бычил, что делал Кокорин?

– В тот момент, когда все началось, он стоял рядом.

– Водитель ударил или оттолкнул?

– Я не видел. Все было резко.

– Что кричал Кокорин?

– Не запомнил.

– Действия Александра Кокорина на что были направлены?

Судья просит поменять формулировку вопроса.

– Кокорин пытался остановить кого-то? – продолжает Стукалова.

– Не помню.

– Девушки тоже побежали в толпу?

– Вроде сразу же. (Дмитрий Зеленов)​

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live