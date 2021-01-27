Шапи получил две красные карточки за день в двух разных матчах

«Краснодар» победил в товарищеском матче «Шахтер» из Солигорска со счетом 3:0. На 78-й минуте встречи с поля был удален нападающий российского клуба Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что форвард умудрился получить красную карточку во втором матче за день. Ранее краснодарский клуб победил в товарищеском матче «Ригу» (1:0). В этой игре Сулейманов был удален с поля на 23-й минуте.