Шамиль Газизов: "Ждем Живоглядова в составе сборной России"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов признался, что о переходе защитника Дмитрия Живоглядова в "Локомотив"​ было известно за пять туров до конца сезона. 25-летний россиянин на прошлой неделе подписал четырехлетний контракт с московским клубом.

– О том, что Дмитрий перейдет в "Локомотив", было понятно заранее, примерно за пять туров до окончания прошлого сезона, – цитируют "Известия" Газизова. – Живоглядов перешел в большой клуб, и я уверен, что у него всё получится. Ждем его в составе сборной России.

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