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Газизов: «Надеюсь, в «Динамо» из Махачкалы придут еще минимум три легионера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут еще минимум три футболиста. Я говорю про легионеров», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В 1-м туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 21 июля.

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На данный момент махачкалинское «Динамо» подписало защитника Валентина Пальцева, взяло в аренду у «Зенита» защитника Илью Кирша, а у «Сочи» арендовало полузащитника Викторьена Ангбана.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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