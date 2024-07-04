Газизов: «Надеюсь, в «Динамо» из Махачкалы придут еще минимум три легионера»

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут еще минимум три футболиста. Я говорю про легионеров», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В 1-м туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 21 июля.

На данный момент махачкалинское «Динамо» подписало защитника Валентина Пальцева, взяло в аренду у «Зенита» защитника Илью Кирша, а у «Сочи» арендовало полузащитника Викторьена Ангбана.