Газизов: «Надеюсь, в «Динамо» из Махачкалы придут еще минимум три легионера»
Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.
«Некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут еще минимум три футболиста. Я говорю про легионеров», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В 1-м туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 21 июля.
На данный момент махачкалинское «Динамо» подписало защитника Валентина Пальцева, взяло в аренду у «Зенита» защитника Илью Кирша, а у «Сочи» арендовало полузащитника Викторьена Ангбана.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -