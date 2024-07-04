Куснирович — о новой форме «Динамо»: «Будем работать»

Читать «СЭ» в

Владелец бренда Bosco Михаил Куснирович сообщил «СЭ» о работе над новой формой «Динамо».

— Работаете ли вы над динамовской формой?

— Будем работать.

— Над новой?

— Новой.

— В двух цветах?

— Больше цветов. Увидите.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».