Газизов о будущем Волка в махачкалинским «Динамо»: «Допускаю, что он может уйти летом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с игровой практикой вратаря махачкалинцев Давида Волка.

«У нас есть два равноценных игрока: Давид и Тимур. Тренерский штаб в данный момент делает выбор в пользу Магомедова. Думаю, что у Волка еще будет шанс проявить себя. Допускаю ли я, что он может уйти из-за этой ситуации летом? Такое может быть с любым игроком, если будут нюансы — рассмотрим», — сказал Газизов «СЭ».

В текущем сезоне Волк провел 23 матча во всех турнирах, пропустив 24 мяча и сыграв 8 матчей на ноль.