Газизов — о сравнении махачкалинского «Динамо» и «Анжи»: «Это неправильно, жители здесь не делают какой-то акцент»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил популярность махачкалинского клуба в сравнении с «Анжи».

«Динамо» и «Анжи» — это команды Дагестана. Думаю, что жители здесь не делают какой-то акцент. На сегодняшний день «Динамо» представляет великий Дагестан. Здесь не надо сравнивать, думаю, что это неправильно», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» после 27 туров занимает 11-е место в РПЛ, набрав 27 очков.