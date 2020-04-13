Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил «СЭ», зачем Российский футбольный союз запросил в клубах информацию об источниках финансирования.

— Ничего нового для нас нет, — заявил Газизов. — РФС и раньше собирал определенные статистические данные о происходящем в клубе. Мы такой опрос уже проходили, и он не связан с пандемией COVID-2019. Их проводит не только РФС, но и от регионального министерства спорта тоже получили аналогичный. (Евгений Белоусов)