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Шамиль Газизов: «Опрос РФС — обычное дело, он не связан с COVID-2019»

14:56
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил «СЭ», зачем Российский футбольный союз запросил в клубах информацию об источниках финансирования.

— Ничего нового для нас нет, — заявил Газизов. — РФС и раньше собирал определенные статистические данные о происходящем в клубе. Мы такой опрос уже проходили, и он не связан с пандемией COVID-2019. Их проводит не только РФС, но и от регионального министерства спорта тоже получили аналогичный. (Евгений Белоусов)

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