Шалимов считает, что нужно провести аудит работы Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по поводу результата матча 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

«Не могу сказать по трансляции, что у хозяев был сверхнастрой — команда играла очень осторожно. То же самое могу сказать и о «Спартаке». У красно-белых не получалось в позиционной атаке, не было остроты со стандартов. В этой ситуации решает исход индивидуальное мастерство — его проявил Бериша, когда отдал классный пас на Агаларова, на первый гол. Пять баллов Берише. «Спартак» отыгрался грамотно — Промес увел Тодоровича, а Пруцев протащил мяч, сделал классную паузу и очень хорошо покатил под правую ногу Зиньковскому. Что касается конфликта Абаскаль-Бериша, то, конечно, Бериша не прав, когда прыгнул в Абаскаля, в техническую зону. Не знаю, как сдержались спартаковцы, как там не началась драка. Абаскаля понять могу, Бериша спровоцировал этот момент. Сейчас идет много разговоров о том, что «Спартаку» делать дальше — менять Абаскаля или нет. На мой взгляд, надо понять, что именитого тренера, с результатом в резюме, вы не привезете. На мой взгляд, нужен аудит работы главного тренера — как построен тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением. То есть разложить элементы игры, проанализировать тренировочный процесс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.