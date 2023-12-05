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Шалимов: «У «Зенита» уже четыре поражения в РПЛ, это много»

Шалимов высказался о поражениях «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

«У «Зенита» уже четыре поражения в РПЛ. Это много, и команда не идет на первом месте по делу. Надо сказать про голы в этом матче. Как левоногий игрок с углового так подал, что Кержаков пропустил мяч, это надо умудриться так подать. Чудеса какие-то. «Зенит» сумел отыграться и мог в первом тайме выйти вперед. Но надо сказать о схеме, которая приводит к тому, что если нет простора, то Касссьерра и Изидор просто не участвуют в игре, Питер играет в минус два футболиста. Во втором тайме «Зенит» пошел на перестроения, но к успеху это не привело — «Локо» играл лучше, а третий гол так просто супер. Все началось с аута, когда бросили не Алипу, который мог бы выбить сильнее на чужую половину поля, а Сантосу, которому пришлось выворачивать ногу. Вынос не получился, и пошла атака соперника, когда все было разыграно просто потрясающе. Отмечу Дзюбу — пас на гол был великолепно исполнен, что еще раз нам говорит о технике этого футболиста», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-zenita-uzhe-chety-re-porazheniya-v-rpl-e-to-mnogo/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Горшков предположил, почему «Зенит» стал так часто проигрывать в нынешнем сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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