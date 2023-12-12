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Шалимов поделился мнением о проведении матчей в холодную погоду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о проведении матчей в холодную погоду.

«По поводу слов Сергея Юрана о необходимости возвращения к весне-осень скажу так: я понимаю, о чем идет речь в деталях — Юран-то говорит о том, что тренироваться в последнюю неделю было невозможно из-за того, что все завалило снегом и пошли морозы. С другой стороны, я не помню, чтобы в прошлом году были такие проблемы и матчи были под угрозой срыва. Вопрос комплексный — если мы примем решение о том, что в декабре не играем, а в следующем году будет относительно теплый декабрь, пойдут вопрос — зачем так рано ушли на перерыв, когда можно играть до 20 декабря? На мой взгляд, мы не говорим и еще об одном факторе — а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость — пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков, а играем мы ради них, то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи — тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

18-й тур РПЛ находился на грани отмены из-за плохой погоды и сильных морозов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-kto-voobshhe-budet-smotret-futbol-na-tribunah-v-takuyu-pogodu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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