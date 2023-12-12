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Сегодня, 21:31

Назаренко хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Леонид Назаренко оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

«За счет чего «Краснодар» стал первым по итогам сыгранного этапа чемпионата? В первую очередь за счет организации игры, за счет того, что команда стремилась добиваться результата. Не каким-то одним способом — например, благодаря контролю мяча, а благодаря правильной сбалансированной игре. То есть где надо, там были быстрые атаки, где надо, там был прессинг, и так далее. Вот все это и определило результат. Плюс там есть группа молодых ребят, которые прогрессируют. У «Краснодара» не самый сильный подбор футболистов. Может, он в пятерку входит. Но они идут на первом месте таблицы за счет организации игры, еще раз говорю, самоотдачи, правильного построения игровой концепции. Хотя ЦСКА в воскресенье в первом тайме мне очень понравился. Результат закономерен, я думаю. Боженька воздал «Краснодару». Мне очень хочется, чтобы он выиграл чемпионат, хоть я сам ЦСКовец. Потому что столько лет никогда не занимали первых мест. Очень хочется, чтобы Сергей Николаевич добился того, к чему он идет всю свою футбольную жизнь», — приводит слова Назаренко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005507788_nazarenko_ochen_hochetsya_chtobyi_krasnodar_stal_chempionom_hot_ya_sam_cskovec
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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