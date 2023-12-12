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Сегодня, 22:02

Гранат назвал команду РПЛ с лучшей обороной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Вдадимир Гранат назвал команду с лучшей обороной в чемпионате России по футболу.

«Считаю, что у «Краснодара» лучшая оборонительная линия по итогам первой части сезона. Их оборона начинается с атаки, но и по чисто защитным характеристикам команда очень хорошо смотрится. Они к тому же меньше всех пропускают, лидируют в чемпионате, поэтому выбор очевиден. В последнее время еще выделяют оборону «Рубина», очень мало они стали пропускать в последнее время, но казанцы в целом играют очень низко, вторым номером, а «Краснодар» при своей надежности еще и более инициативен. Что касается тех, кому нужно усиливать игру в обороне, то назову «Сочи». Команде нужно будет сделать упор на оборонительные действия. И, если называть такие команды из верхней части турнирной таблицы, то я бы в «Динамо» укрепил бы защиту. В этой зоне у бело-голубых не все в порядке», — приводит слова Граната Legalbet.

За первые 18 туров «Краснодар» пропустил 14 мячей.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/granat-nazval-komandu-rpl-s-luchshej-oboronoj/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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