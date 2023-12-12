Гранат назвал команду РПЛ с лучшей обороной

Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Вдадимир Гранат назвал команду с лучшей обороной в чемпионате России по футболу.

«Считаю, что у «Краснодара» лучшая оборонительная линия по итогам первой части сезона. Их оборона начинается с атаки, но и по чисто защитным характеристикам команда очень хорошо смотрится. Они к тому же меньше всех пропускают, лидируют в чемпионате, поэтому выбор очевиден. В последнее время еще выделяют оборону «Рубина», очень мало они стали пропускать в последнее время, но казанцы в целом играют очень низко, вторым номером, а «Краснодар» при своей надежности еще и более инициативен. Что касается тех, кому нужно усиливать игру в обороне, то назову «Сочи». Команде нужно будет сделать упор на оборонительные действия. И, если называть такие команды из верхней части турнирной таблицы, то я бы в «Динамо» укрепил бы защиту. В этой зоне у бело-голубых не все в порядке», — приводит слова Граната Legalbet.

За первые 18 туров «Краснодар» пропустил 14 мячей.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.