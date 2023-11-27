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Сегодня, 20:02

Гуренко не уверен, что «Спартак» наберет 100% очков в оставшихся матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Балтикой» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

«Спартак»? Сложно судить об их игре. В Калининграде мы не увидели особого футбола. Скорее на первое место вышли удача, стандарты и случайности. А то, что они вошли в четверку, — так там все очень близко. Одну игру проиграл, и ты уже восьмой. Я сейчас в таблицу не смотрел бы. Слишком маленькое расстояние между командами. Впереди у «Спартака» неплохие соперники — «Ахмат» и «Крылья». Не считаю, что команде будет с ними просто. Нет уверенности, что «Спартак» наберет 100% возможных очков и останется в четверке», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gurenko-ne-uveren-chto-spartak-naberyot-100-ochkov-v-ostavshihsya-matchah/
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
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 - : -
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 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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