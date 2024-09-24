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Судейство

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Шалимов: «Я не понимаю такие пенальти, как в матче «Спартак» — «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный тренер Игорь Шалимов оценил работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (2:2).

Напомним, арбитр встречи Сергей Иванов на 23-й минуте назначил пенальти в пользу «Спартака».

«Я не понимаю такие пенальти. Не понимаю трактовки «отставленная рука» — человек катится, ему с метра просто бьют в руку. Динамовец не хотел перехватить этот мяч. Моя формулировка простая — мяч попал в руку, которая естественным движением увеличила площадь тела, и это, на мой взгляд, не пенальти. Слышал о том, что хотят поменять трактовку (это идет от международных инстанций) — когда летит в ворота и попадает в руку, прерывая полет мяча — это пенальти, а когда прострел — нет», — сказал Шалимов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» идет на четвертой позиции с 17 баллами.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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