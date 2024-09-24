Гафин заявил, что РПЛ может внести предложения по улучшению работы арбитров

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какую бы вещь в российском судействе он изменил.

«Это функция РПЛ, в этом направлении ведется работа. Консолидированно лига обратится к людям, которые ответственны за судейство», — сказал Гафин «СЭ».

После девяти туров «Динамо» с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.