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Судейство

Сегодня, 16:10

Гафин заявил, что РПЛ может внести предложения по улучшению работы арбитров

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какую бы вещь в российском судействе он изменил.

«Это функция РПЛ, в этом направлении ведется работа. Консолидированно лига обратится к людям, которые ответственны за судейство», — сказал Гафин «СЭ».

После девяти туров «Динамо» с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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