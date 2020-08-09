«Сезон новый, порядки старые». В «Спартаке» отреагировали на судейство в матче против «Сочи»
9 августа 2020, 22:19
Пресс-служба «Спартака» в Twitter отреагировала на ничейный исход матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).
— Сезон новый, порядки старые, — говорится в сообщении.
Сезон новый, порядки старые.#СпартакСочи — 2:2 pic.twitter.com/gFyyUo6lma— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
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