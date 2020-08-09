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«Сезон новый, порядки старые». В «Спартаке» отреагировали на судейство в матче против «Сочи»

9 августа 2020, 22:19
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter отреагировала на ничейный исход матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Сезон новый, порядки старые, — говорится в сообщении.

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