Сейду Думбья не против вернуться в ЦСКА

Нападающий Сейду Думбья, ранее выступавший за швейцарский «Сьон», отметил, что может вернуться в ЦСКА.

— Дорогой друг, я фанат ЦСКА. Сможешь ли ты вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть тебя в команде, — написал один из пользователей в Instagram под постом Думбья.

— Почему бы и нет, это возможно, — ответил футболист, добавив смайлик.

Напомним, что ранее п резидент «Сьона» Кристиан Константин решил в одностороннем порядке урезать зарплаты игрокам, так как чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

Сейду Думбья был одним из тех, кто решил не подписывать данный контракт, поэтому клуб прислал уведомление о расторжении контракта.