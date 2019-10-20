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«Сейчас его нужно оставить в покое». Черчесов — о Тедеско

21:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нового рулевого «Спартака» Доменико Тедеско сейчас стоит оставить в покое.

— Говорили, что вы доработаете до конца Евро и возглавите «Спартак»? Теперь вопрос снят с повестки дня?

— А кто это вопрос на повестку вынес? Журналисты порой так убедительно говорят, что сам начинаешь это верить, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

— Вас часто в ложе видят с Федуном.

— А на «Локомотиве» с Кикнадзе, на «Зените» с Медведевым. А где мне сидеть? С болельщиками с шарфами? Я туда на работу хожу.

Доменико Тедеско? Ему нужно сразу понять, что не надо делать, потом добавить, что надо делать. Сейчас нужно его оставить в покое. Вчера был первый матч, с «Рубином». Уже какое-то понимание есть.

Контакта с Тедеско пока не было, и думаю, что это правильно: ему нужно посмотреть все своими глазами, чтобы он не начал смотреть моими глазами.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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