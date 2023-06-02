«То зашивали, то расшивали». Сестра агента Сарсании рассказала про страшную болезнь и смерть спортдира РПЛ Мещанчука
Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, ранее работавшая в РПЛ, в интервью «СЭ» рассказала про смерть бывшего спортивного директора лиги Игоря Мещанчука.
— В РПЛ работали удивительные люди. Например, бывший пресс-атташе «Сатурна» Игорь Мещанчук.
— Игорь стал спортивным директором лиги — и не все это приняли. Честно скажу, поначалу его все клубы невзлюбили. Бесил со страшной силой. Но потом поняли, какой он профессионал, — и прежнее отношение сменилось огромным уважением! Дотошный, пытливый... Ни до, ни после него такого человека не было. Например, составляет календарь: «Этих надо поменять местами». Прядкин удивляется: «Зачем?» — «А как они будут добираться? А здесь проще самолетом!» О каждом клубе думал. А умер Игорь в 2014-м. Быстро сгорел.
— Рак?
— Да. Совершенно ужасная история. Я этот день хорошо запомнила. Как-то приходит на работу, на него смотрят: «Игорь Евгеньевич, у вас не желтуха ли? Белки желтые!» Игорь отвечает: «Я думал, мне показалось. Брился с утра — вроде желтоватые. Съезжу завтра в больницу...» Этот день еще отработал. До этого нам говорил — только мы значения не придали: «Что-то аппетит пропал, вообще ничего не хочется». Ему и прежде ничего нужно не было — только кофе да сигарета. На следующий день получил диагноз — поджелудочная. Он тогда рванул то ли в Германию, то ли в Израиль.
— Не спасли?
— Нам пересказывал: «Профессор меня увидел, говорит — вы не наш пациент, наши так не выглядят!» Игорь цветущий мужик, здоровый! Потом все анализы сдал — профессор погрустнел: «К сожалению, я ошибся. Вы наш пациент». Игорь не желал ни от кого зависеть — вот в чем беда!
— Понимаю.
— Всегда — «Я сам!» Когда клубы узнали про его беду, передали: «Не возвращайся в Москву. Мы соберем тебе деньги, оперируйся...» Все готовы были скинуться!
— Так в чем же дело?
— Игорь ответил: «Если я умру — как семья тело будет перевозить? Нет, никому не хочу быть обязанным». А прислушался бы — до сих пор бы жил. Прооперировали в Москве — и неудачно. Полгода потом лежал. Почти ничего не ел. То зашивали, то расшивали. Он, бедный, мучился ужасно. Но он как-то сразу сдался. Месяца за три до кончины вдруг начал обзванивать всех: «Наверное, звоню в последний раз, попрощаться...» Для меня это был шок! Такой здоровый мужик — и вдруг скис! К чему я все это рассказываю? Вот был бы сейчас в лиге такой профессионал — все было бы иначе! Мещанчук полностью закрывал весь спортивный блок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9