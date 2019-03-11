Сергей Юран: "Нельзя сказать, что "Спартак" переиграл "Динамо"

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран после матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что игра была ничейной. По его словам, у красно-белых не было преимущества над соперником.

– Одни считают, что три очка не пахнут и поздравляют "Спартак" с заслуженной победой. Другие полагают, что последние 15 минут в исполнении подопечных Олега Кононова – катастрофа. Вы на чьей стороне?

– На мой взгляд, игра была ничейная. Нельзя сказать, что "Спартак" переиграл "Динамо". Да, Джикия забил со штрафного, был момент у Зе Луиша. Но в остальном какого-то преимущества я не заметил. В свою очередь Луценко попал в перекладину. И, конечно, Черных должен был реализовывать свой момент в первом тайме.

– Как вам концовка дерби?

– Нечасто увидишь, чтобы "Спартак" так защищался. Конечно, можно играть по счету, но не настолько же осторожно, оборонительно… Если бы в "Динамо" были более мастеровитые нападающие, бело-голубые ушли бы от поражения. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Сергея Юрана - скоро на "СЭ"