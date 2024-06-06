«Оренбург» хочет подписать защитника «Зенита» Касимова

«Оренбург» намерен купить у «Зенита» защитника Артема Касимова, который весеннюю часть сезона-2023/24 провел в махачкалинском «Динамо» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

Клуб из Дагестана имеет опцию выкупа прав на 21-летнего игрока. По информации источника, она составляет около 10 миллионов рублей. Клуб был готов выплатить эту сумму, но не смог согласовать личные условия с игроком.

За команду из Махачкалы Касимов провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.