Сергей Силкин: "Кокорин и Мамаев сами виноваты. За свои поступки надо отвечать"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин уверен, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ должны понести наказание за свои поступки. Игроки заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 6 февраля суд примет решение о возможном продлении их ареста.

– Кокорин с Мамаевым наделали дел, а теперь отвечают за свои поступки, – цитирует RT Силкина. – Они ведь взрослые люди. Не было бы повода сажать их в СИЗО – они давно бы уже вышли на свободу. Если не выносится приговор, значит, в деле есть еще какие-то обстоятельства. Они сами виноваты, что угодили в такую ситуацию, никто их не заставлял. За свои поступки придется отвечать.

Когда я находился в школе, нас учили честности, порядочности и ответственности. А сейчас этого нет, поэтому подобных случаев будет всё больше и больше. Слово "жалко" здесь неприменимо. Понимаю, если бы им было по 15 лет, но им уже сильно за 20. Да, они, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения, но никто их не заставлял столько пить. А раз вы противопоставляете себя обществу – отвечайте за это.

Отметим, что Кокорин играл под руководством Силкина в "Динамо".