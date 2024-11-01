Шавло: «Я бы никогда не перешел из «Спартака» в другой клуб»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от игры нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«За такое короткое время адаптироваться в команде невозможно. Соболев выполняет свою работу в «Зените». Когда его выпускают, он старается забить, но как дальше пойдет — уже другой вопрос. Главное, он должен справиться со своей психологией, с противостоянием болельщиков, должен влиться в игру «Зенита». Это нормальная практика для всех игроков, не только Соболева. «Зенит» укомплектован хорошими футболистами. Пока Александр проигрывает Гонду и Кассьерре. У петербуржцев есть хорошие футболисты. Тренерский штаб может ротировать состав. Соболев не так много забил, но моменты хорошие есть. Все дело в психологии Александра, потому что он перешел со скандалом.

Я бы никогда не перешел из «Спартака» в другой клуб. В наше время мы играли за одну команду и представляли ее интересы. «Спартак» воспитал Соболева, открыл путь в сборную России. Что-то произошло, не могу влезть в голову Александра. Это его решение. В наше время такие переходы происходили редко, а если и случались, то со скандалами», — цитирует «РБ Спорт» Шавло.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». 27-летний футболист провел девять матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.