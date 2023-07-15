Семак опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса: «Это бред»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом, который все еще не подписал контракт с петербургским клубом.
«Информация про лишний вес? Это точно бред, могу подтвердить. Лишний вес ему не мешает. Все идет по плану. Будут официальные новости, тогда и будем разговаривать», — сказал Семак в эфире matchtv.ru.
14 июля в СМИ появилась информация, что презентация Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.
По информации «СЭ», «Зенит» и 32-летний футболист уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Это должно произойти в один из ближайших дней. При этом медосмотр перед переходом с сине-бело-голубым защитник успешно прошел в среду, 12 июля.
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
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Сочи – Балтика
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