Сергей Семак: «Владели колоссальным преимуществом в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— Нужно было реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Владели колоссальным преимуществом. В обороне сами себе гол привезли, неправильно сыграли. В целом, разочарование от результата.

ЦСКА нужно было очко, тянули время, что выливалось в стычки. Градус был большой.

Практически вся команда была в штрафной площади у соперника. Нужно было вскрывать через фланги и через дальние удары. И то и другое мы делали, но не смогли забить второй мяч.

Пространства практически нет в таких матчах. Но Шатов хорошо вышел, обострял.

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