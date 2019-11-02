РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Владели колоссальным преимуществом в матче с ЦСКА»

21:11
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— Нужно было реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Владели колоссальным преимуществом. В обороне сами себе гол привезли, неправильно сыграли. В целом, разочарование от результата.

ЦСКА нужно было очко, тянули время, что выливалось в стычки. Градус был большой.

Практически вся команда была в штрафной площади у соперника. Нужно было вскрывать через фланги и через дальние удары. И то и другое мы делали, но не смогли забить второй мяч.

Пространства практически нет в таких матчах. Но Шатов хорошо вышел, обострял.

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
23
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир