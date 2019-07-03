Сергей Семак: "Важно прекратить практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплату. Это ненормально"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на кадровые вопросы.

– С чем связано возвращение Полоза?

– Вопрос лучше адресовать руководству клуба. Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда "Зенит" раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.

– Функционал Анюкова уже определен? Будет ли прощальный матч? Его включат в заявку на сезон?

– Заявку формируем, нужно понять, что будет по "Зениту-2". Прощальный матч – это решение руководства клуба, когда и как его организовать. На данный момент он помогает нам в каких-то упражнениях

"Зенит" отозвал Полоза, форвард покинул сбор "Ростова"