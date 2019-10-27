РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Свое дело сделали, будем готовиться к следующему матчу»

16:54
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) подвел итоги встречи.

— Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Создали много голевых моментов, к сожалению, сумели забить только один. Во второй половине смотрелись чуть похуже, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, но назвать голевыми их сложно. Хорошая игра, хорошая победа. Будем готовиться к кубковому матчу.

— Такая большая разница между игрой с «Лейпцигом» и «Крыльями». Не боялись, что такая самоуспокоенность сможет выйти вам боком в сегодняшнем матче?

— «Лейпциг» — это Лига чемпионов, другой уровень. Сегодня была легкая обеспокоенность в первом тайме, поскольку когда матчи так легко складываются с точки зрения игры и создания моментов, есть волнение у тренера. Полумоменты у «Крыльев» были — опасный удар Гацкана и заброс на Соболева. Это очень немного. Играть непросто против любого соперника. Свое дело сделали, будем готовиться к следующему матчу.

— Почему Дуглас играл в центре, Оздоев ближе к атаке, а Дриусси ближе к середине?

?— Потому что Дуглас обладает хорошей передачей, вы видели, какой был контроль в первом тайме. Во втором тайме стал ошибаться, подустал, потому что проделал большой объем работы. Поэтому передвинули его на привычную позицию. Оздоев находится в хорошей форме, не включить его в состав было бы неправильно. Поставили его на позицию, где нужно было делать большой объем работы. Дриусси больше времени проводит ближе к центру. Да, приходится много отрабатывать в обороне, но он это делает, за что ему спасибо в очередной раз.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-27-sergey-semak-na-vyezde-obygrali-ochen-krepkuyu-komandu.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир