Сергей Семак: «Свое дело сделали, будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) подвел итоги встречи.

— Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Создали много голевых моментов, к сожалению, сумели забить только один. Во второй половине смотрелись чуть похуже, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, но назвать голевыми их сложно. Хорошая игра, хорошая победа. Будем готовиться к кубковому матчу.

— Такая большая разница между игрой с «Лейпцигом» и «Крыльями». Не боялись, что такая самоуспокоенность сможет выйти вам боком в сегодняшнем матче?

— «Лейпциг» — это Лига чемпионов, другой уровень. Сегодня была легкая обеспокоенность в первом тайме, поскольку когда матчи так легко складываются с точки зрения игры и создания моментов, есть волнение у тренера. Полумоменты у «Крыльев» были — опасный удар Гацкана и заброс на Соболева. Это очень немного. Играть непросто против любого соперника. Свое дело сделали, будем готовиться к следующему матчу.

— Почему Дуглас играл в центре, Оздоев ближе к атаке, а Дриусси ближе к середине?

?— Потому что Дуглас обладает хорошей передачей, вы видели, какой был контроль в первом тайме. Во втором тайме стал ошибаться, подустал, потому что проделал большой объем работы. Поэтому передвинули его на привычную позицию. Оздоев находится в хорошей форме, не включить его в состав было бы неправильно. Поставили его на позицию, где нужно было делать большой объем работы. Дриусси больше времени проводит ближе к центру. Да, приходится много отрабатывать в обороне, но он это делает, за что ему спасибо в очередной раз.