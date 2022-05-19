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Сегодня, 11:23

Сергей Семак рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона-2022/23 РПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от следующего сезона Тинькофф РПЛ. По итогам сезона-2022/23 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами.

— У вас есть понимание, каким будет формат следующего сезона?

— Для нас это загадка. Предварительная дата Суперкубка России известна — 10 июля. Пока готовимся, исходя из этой даты.

— «Спартак» и «Динамо» хотят перенести матч за Суперкубок на 17 июля. Вы за то, чтобы начать сезон попозже?

— Я за то, чтобы мы знали даты сезона, от которых мы можем отталкиваться. Все связано с календарем.

21 мая «Нижний Новгород» примет «Зенит» в последнем туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 17.00 (мск).

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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