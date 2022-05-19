Сергей Семак рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона-2022/23 РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от следующего сезона Тинькофф РПЛ. По итогам сезона-2022/23 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами.

— У вас есть понимание, каким будет формат следующего сезона?

— Для нас это загадка. Предварительная дата Суперкубка России известна — 10 июля. Пока готовимся, исходя из этой даты.

— «Спартак» и «Динамо» хотят перенести матч за Суперкубок на 17 июля. Вы за то, чтобы начать сезон попозже?

— Я за то, чтобы мы знали даты сезона, от которых мы можем отталкиваться. Все связано с календарем.

21 мая «Нижний Новгород» примет «Зенит» в последнем туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 17.00 (мск).