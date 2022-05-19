Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» поделился мнением о Fan ID.

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

— Вы еще не высказывались по поводу Fan ID. Что вы думаете о паспорте болельщика?

— Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах и с максимальным числом болельщиков. На чемпионате мира все оформляли паспорт болельщика. Вопрос в том, чтобы это было с согласия людей. Я не вижу ничего плохого, но нужно совещаться и находить оптимальное решение. Мы заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадион, ведь они делают атмосферу.

После 30 туров «Зенит» набрал 65 очков и досрочно выиграл РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами располагается на 11-й позиции.