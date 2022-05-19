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Семак — о Fan ID: «Все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах»

Главный тренер «Зенита» Семак поделился мнением о Fan ID
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» поделился мнением о Fan ID.

Встреча состоится в воскресенье, 21 мая. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

— Вы еще не высказывались по поводу Fan ID. Что вы думаете о паспорте болельщика?

— Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах и с максимальным числом болельщиков. На чемпионате мира все оформляли паспорт болельщика. Вопрос в том, чтобы это было с согласия людей. Я не вижу ничего плохого, но нужно совещаться и находить оптимальное решение. Мы заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадион, ведь они делают атмосферу.

После 30 туров «Зенит» набрал 65 очков и досрочно выиграл РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами располагается на 11-й позиции.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

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