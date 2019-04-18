Сергей Семак: "Переход Скопинцева в "Зенит" не обсуждался"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой конференции к 24-ому туру чемпионата России против "Краснодара" признался, что не обсуждал с руководством возможный трансфер защитника Дмитрия Скопинцева в зимнее трансферное окно.

19 февраля 2019-го Скопинцев перешел из "Ростова" в "Краснодар".

– Вопрос Скопинцева не обсуждался в "Зените". У нас есть два игрока на этой позиции. В конце сезона будем обсуждать дальнейшие действия, – сказал Семак.

Игра "Краснодар" – "Зенит" пройдет на "Арена Краснодар" 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

"Зенит" занимает первое место с 48 очками в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

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