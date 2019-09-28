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Сергей Семак: «Оба гола отменены по делу»

21:17
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак согласился с решениями арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Судья отменил в первом тайме гол Федора Смолова, а в конце второго — Роберта Мака.

— К ВАР отношусь всегда положительно, но в некоторых моментах нужно больше смотреть, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Но оба мяча были отменены по делу, отношусь к ВАР только положительно.

У судей пока нет опыта работы с ВАР, практики. Если есть ВАР, нужно моменты доигрывать, просто у судей еще нет навыка. В любом случае ВАР — это здорово, это хорошо.

— Чем был вызван выход Кузяева? Вы сняли нападающего, выпустили полузащитника.

— Очень странный вопрос. Далер играл выше. Он вышел играть по позиции. Не хватило движения, выхода за спину. Мы допускали много ошибок, не создали много моментов. Надо бить по воротам, а мы сыграли не так агрессивно, как хотелось бы.

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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