Сергей Семак: «Оба гола отменены по делу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак согласился с решениями арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Судья отменил в первом тайме гол Федора Смолова, а в конце второго — Роберта Мака.

— К ВАР отношусь всегда положительно, но в некоторых моментах нужно больше смотреть, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Но оба мяча были отменены по делу, отношусь к ВАР только положительно.

У судей пока нет опыта работы с ВАР, практики. Если есть ВАР, нужно моменты доигрывать, просто у судей еще нет навыка. В любом случае ВАР — это здорово, это хорошо.

— Чем был вызван выход Кузяева? Вы сняли нападающего, выпустили полузащитника.

— Очень странный вопрос. Далер играл выше. Он вышел играть по позиции. Не хватило движения, выхода за спину. Мы допускали много ошибок, не создали много моментов. Надо бить по воротам, а мы сыграли не так агрессивно, как хотелось бы.