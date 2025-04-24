Семак — о чемпионской гонке: «Будем следить за «Краснодаром», но нам нужно думать о своей игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о чемпионской гонке перед матчем против московского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

«Учитывая, что мы отстаем от «Краснодара», конечно, мы должны смотреть на себя, улучшать те компоненты, которые у нас хуже получаются, и стремиться побеждать в каждом матче.

Сейчас, наверное, еще достаточно матчей, чтобы все-таки больше обращать внимание на свою игру. Мы должны делать то, что от нас зависит. Смотреть, как играет соперник... Конечно, мы будем следить, но в большей степени нам нужно думать о своей игре», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в субботу, 26 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Также команда Семака на три очка опережает «Спартак».

«Динамо» (46) занимает пятую строчку.