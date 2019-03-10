Сергей Семак: "Как пережили матч с "Вильярреалом"? Не вижу абсолютно никаких проблем"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда готова к встречи, несмотря на недавнее поражения от "Вильярреала" (1:3).

– Как пережили матч с "Вильярреалом"? Не вижу абсолютно никаких проблем. Важен каждый следующий матч, – отметил Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". – Мы к нему и готовимся. Поэтому будем надеяться, что два дня было достаточно для того, чтобы передохнуть, набраться сил и включиться в наш чемпионат.

– Насколько Нобоа готов провести все 90 минут?

– Посмотрим. Он всегда был объемным игроком с точки зрения движения и работы. Не думаю, что в этом будут проблемы. Конечно. Он долго не играл. Поймать ритм и скорость будет сложновато. Но это очень важный для нас игрок, поэтому мы должны приводить его в то состояние, в котором он будет приносить команде пользу.

– С чем с вязан выход Ригони?

– С тем что хорошо работает. На сборах хорошо тренировался. Он не был заявлен в Лигу Европы, но в остальном оставляет приятное впечатление. Сегодня он получил свой шанс.