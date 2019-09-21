Сергей Семак: «Дриусси в клинике, у него сотрясение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал про замену Себастьяна Дриусси после первого тайма и про других травмированных.

— У Сердара Азмуна повреждение. Себастьян Дриусси в клинике, он получил сотрясение. Малком пока не тренируется в общей группе. А Ерохин перед игрой заболел, — отметил Семин. (Дмитрий Зимин)