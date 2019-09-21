РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Дриусси в клинике, у него сотрясение»

21:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал про замену Себастьяна Дриусси после первого тайма и про других травмированных.

— У Сердара Азмуна повреждение. Себастьян Дриусси в клинике, он получил сотрясение. Малком пока не тренируется в общей группе. А Ерохин перед игрой заболел, — отметил Семин. (Дмитрий Зимин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир