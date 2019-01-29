Сергей Прядкин: "Ракицкий - качественный и сильный игрок, он усилит "Зенит"

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что купленный у "Шахтера" центральный защитник Ярослав Ракицкий усилит "Зенит".

– Ракицкий – очень качественный и сильный игрок, который поспособствует усилению "Зенита", - приводит слова Прядкина ТАСС. - Если тренерский штаб и селекционная служба петербургского клуба посчитала, что этот игрок усилит команду, то, безусловно, он станет качественным усилением для них. Ракицкий – тот игрок, на которого стоит обратить внимание.

Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В составе донецкой команде он сыграл 326 матчей, в которых забил 14 голов. Является шестикратным чемпионом и обладателем Кубка Украины, также трижды выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Украины провел 54 встречи. Ракицкий принял участие в Евро-2012 и 2016.

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