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Сергей Прядкин: «Благодарен клубам премьер-лиги за оказанное доверие»

12:45
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Сергей Прядкин прокомментировал итог выборов президента Тинькофф российской премьер-лиги. Он был единогласно выбран на эту должность на новый пятилетний срок

«Я благодарен клубам премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ. — Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными.

Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнерами. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее".

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24390.html

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