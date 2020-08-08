Сергей Первушин: «Пока команда находится в стадии становления»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Практически вернулись домой, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — На саранской земле делают все возможное, чтобы мы здесь так себя чувствовали.

У нас много ушло и много пришло игроков. Собираем крепкую команду. Будем прибавлять. Но пока команда находится в стадии становления.