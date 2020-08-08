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Сергей Первушин: «Пока команда находится в стадии становления»

18:23
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Практически вернулись домой, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — На саранской земле делают все возможное, чтобы мы здесь так себя чувствовали.

У нас много ушло и много пришло игроков. Собираем крепкую команду. Будем прибавлять. Но пока команда находится в стадии становления.

Тамбов — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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