Сергей Первушин: «Пока команда находится в стадии становления»
18:23
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил готовность команды к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
— Практически вернулись домой, — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер». — На саранской земле делают все возможное, чтобы мы здесь так себя чувствовали.
У нас много ушло и много пришло игроков. Собираем крепкую команду. Будем прибавлять. Но пока команда находится в стадии становления.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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