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Сергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»

18:55
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

— На эту игру Виктор Михайлович досконально объяснил, предложил план, который мы попытаемся исполнить, — сказал Овчинников в эфире «Матч премьер». — Тренировки, которые мы видели в течение цикла, вселяют надежду, что все будет хорошо. Сил на остаток года должно хватить. Обойма позволяет проводить ротацию. Никаких скидок на функциональное состояние делать не будем.

Трансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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