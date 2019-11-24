Сергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Специалист будет руководить армейцами из-за дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

— На эту игру Виктор Михайлович досконально объяснил, предложил план, который мы попытаемся исполнить, — сказал Овчинников в эфире «Матч премьер». — Тренировки, которые мы видели в течение цикла, вселяют надежду, что все будет хорошо. Сил на остаток года должно хватить. Обойма позволяет проводить ротацию. Никаких скидок на функциональное состояние делать не будем.

Трансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов»