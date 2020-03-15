Сергей Матвеев: «Оба тайма «Краснодар» начал плохо»

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:2) отметил, что команда плохо начала оба тайма.

— Оба тайма начали плохо. Такое плохое начало таймов стоило победы, — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — «Сочи» играет очень плотно в обороне, много момоентов не бывает. Мы имели моменты, должны быди их реализовывать, но не смогли, поэтому такой результат.

— Активный старт соперника стал неожиданностью?

— Мы готовы были к любому развитию. Так сложилась игра. Плохо, что оба тайма начали так неактивно. Повторюсь, это стоило нам победы.

— Почему сегодня не получилось переломить ход встречи?

— Наверное, качество поля. Оно было не таким быстрым, чтобы расшатать плотную оборону. Нужно играть быстрее. Поле не позволяло, плюс соперник был хорошо мотивирован и хорошо построил оборону.

— Такая мотивация «Сочи» стала неожиданностью?

— Нет. Сейчас так каждая игра. Два лифта и вверху и внизу. Любая осечка может стоить трех-четырех мест. Здесь все команды настраиваются серьезно. Мотивация сильная у всех. Не стал бы тут кого-то выделять.

— Какое настроение в раздевалке?

— Ничего особенного не сказали. Проиграли. Понятно. что настроение не самое лучшее. На этом жизнь не заканчивается, надо смотреть вперед и работать.