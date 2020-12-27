Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением об игре российских команд в еврокубках и заявил, что система «осень-весна» не подходит российскому футболу.

«В основном весь сезон у нас играют раз в неделю. В Англии, Германии, Италии два матча в неделю — это норма. У европейцев совершенно другая форма, другие скорости. Я много читал про варианты реформы российского чемпионата, предлагали расширить его, разбить 16 команд пополам или убрать две команды. Убежден, что-то делать надо.



Частота выступлений сказывается на форме, скорости, комбинационных решениях на поле. А не таскать мяч в надежде на навес, чтобы какой-нибудь столб выпрыгнул, попытался зацепиться за мяч и что-то сделать. Система «осень-весна» — не для нас. Зрелищность футбола, когда он происходит на грязных, мокрых полях, страдает. И все это при трехмесячной паузе в лучшее время года. Вот мы и имеем результат», — сказал в эфире «Матч ТВ» Лавров.