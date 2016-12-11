Сергей Колотовкин: "ЦСКА сможет адаптироваться к жизни без Дзагоева"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Он добавил, что руководство армейской команды найдет кем заменить россиянина.

– Стоит ли Дзагоеву переходить в "Эвертон"? Сложно сказать, сможет ли Алан адаптироваться. Аршавин, например, так и не смог. У многих российских футболистов, которые выступали за английские клубы, в итоге не получилось ничего хорошего по возвращении на родину.

В профессиональном плане – это совершенно другой футбол, а в жизненном – иной менталитет у людей. Существует мнение, что в Англии зарплаты футболистов в разы меньше, чем в России. Но настоящий профессиональный игрок не должен думать о деньгах – футбол на первом месте.

Думаю, ЦСКА сможет адаптироваться к жизни без Дзагоева. Да, пока что-то не получается, но все наладится. Руководство найдет кем восполнить потери. Например, у них есть отличный воспитанник клуба Головин. Он классный! Армейцы справятся. (Любовь КОНЯЕВА)