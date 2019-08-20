Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, как успел подготовиться к дерби. Изначально главным арбитров встречи должен был быть Алексей Еськов, но незадолго до матча он получил травму.

— Честно говоря, я первым делом позвонил Алексею Еськову. У меня сразу возник вопрос: что с ним случилось? У меня тоже недавно была травма, я восстанавливался два месяца. Так что я испугался за коллегу. Прояснил ситуацию и пожелал ему удачи. Пользуясь случаем через ваше издание желаю Лехе Еськову здоровья! Надеюсь, не все так у него страшно и он скоро вернется в строй. И будет дальше качественно проводить матчи.

— Реально ли подготовиться к дерби за два дня?

— На такие игры не нужно много времени для настроя. Что называется, тебя будят среди ночи и говорят — ты судишь «Спартак» — ЦСКА. Это радость! И большая ответственность. Все это настолько мобилизует, что ты обо всем забываешь и не нужно лишних слов. Если честно, я своих ассистентов по вчерашнему матчу Антона Аверьянова, Константина Шаламберидзе на установке особо ни о чем не просил. Здесь не надо было много говорить. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь