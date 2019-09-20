Сергей Горлукович: «Из новичков «Спартака» помочь могут только Тил и Шюррле»

Бывший капитан «Спартака» Сергей Горлукович считает, что Андре Шюррле и Гус Тил — единственные новички команды, способные принести пользу. Сегодня красно-белые уступили «Уфе» (0:1) в чемпионате России, потерпев четвертое поражение подряд.

— Из тех, кого купили, наверное, только двое могут по идее помочь красно-белым, — сказал Горлукович.

— Кто же?

— Тил и Шюррле. А остальные — это все...

— Шюррле? А вы его видели в последних матчах на поле?

— Да поймите вы, человек толком к сезону не готовился, был фактически без команды. Два месяца без дела, пиво пил в Германии. Сказали: «Езжай в «Спартак», он и поехал.

— Но на старте сезона немец смотрелся гораздо ярче...

— Так он на эмоциях, на силе воли вытащил несколько игр. Уже молодец, помог на каком-то отрезке, выполнил задачу. Но объективно спрашивать с Шюррле надо после зимних сборов, когда он пройдет полноценную подготовку со «Спартаком». (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Горлуковича