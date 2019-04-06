Сергей Галицкий: "Мальчики должны знать, что с футболистов не будут спрашивать как с обычных людей"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью на Youtube-канале "Русские норм" прокомментировал ситуацию с полузащитником "быков" Павлом Мамаевым, который сидит в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. 51-летний российский предприниматель надеется, что воспитанники академии учтут ошибки 30-летнего футболиста.

Ранее Галицкий признался, что лично принял решение разорвать контракт с Мамаевым.

– У "Краснодара" 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги. Если они думают, что живут в обществе, и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства – хотят они этого, не хотят, они должны это понимать.

Как любой богатый человек, как я, мы ограничены в каких-то вещах, которые могут быть позволительны, извините за такое слово, более простым людям. И если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, идите в другую жизнь. Пожалуйста, не надо зарабатывать столько денег, не надо быть кумирами для десятков тысяч. Но если ты уже пришел туда, то ты должен понять одно: эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как наш. Где у нас 11 тысяч мальчиков надевают майку "Краснодара", и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать. При этом мы тут не святые, совершаем в своей жизни ошибки.

Я не желаю Павлу зла. И я хочу, чтобы это для него быстрее все закончилось. Но еще раз повторяю, раз уж вы меня вынудили на этот разговор – эти 11 тысяч мальчиков должны знать, мы всегда будем так реагировать, когда это будет касаться такой поведенческой модели. Потому что те, кто выходит сюда, они кумиры для этих молодых ребят, для этих малолетних людей, которые смотрят на них с широкими глазами. И они должны соответствовать этому, – сказал Галицкий.