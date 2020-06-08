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Сергей Балтача: «Какой смысл Оздоеву уходить из команды, которая играет в Лиге чемпионов?»

8 июня 2020, 23:38

Бывший сборной СССР, а ныне тренер академии «Чарльтона» Сергей Балтача прокомментировал информацию об интересе «Брайтона» к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву. Как сообщается, хавбек отклонил предложение.

— И правильно сделал! — цитирует Балтачу «Спорт уик-энд». — «Брайтон» находится в трех очках от зоны вылета, а тренирует эту команду англичанин Грэм Поттер. О местных тренерах у меня невысокое мнение. В последний раз английская команда выигрывала чемпионат страны под руководством доморощенного специалиста в начале 90-х.

Какой смысл Оздоеву уходить из команды, которая играет в Лиге чемпионов? В элитный клуб АПЛ гораздо проще перейти как раз из «Зенита», чем из «Брайтона» или «Борнмута». Да и финансовые условия, которые могут предложить в клубе-аутсайдере АПЛ, если и лучше, чем в российской, то на самую малость.

— За российским футболом скауты клубов АПЛ следят?

— За участниками еврокубков — точно. Да и вообще скауты английских клубов стремятся следить за всеми мало-мальски интересными футболистами.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/sergej-baltacha-ozdoev-pravil-no-sdelal-chto-otklonil-predlozhenie-brajtona

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