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Сергей Балахнин: «Даже с «Тамбовом» команде Карпина легко не будет»

07:08

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что «Ростову» не будет просто в матче 10-го тура чемпионата России против «Тамбова». Игра состоится в субботу, 21 сентября, в 19.00 по московскому времени.

— Безусловно, более свободный график должен помочь «Ростову», — цитируют «Известия» Балахнина. — Очевидно, это хорошее подспорье для них. Но даже с «Тамбовом» команде Карпина легко не будет. «Ростов», к сожалению, еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе. Поэтому даже в матче с аутсайдером придется попотеть.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/923114/sevastian-terletckii/zapasy-na-osen-tcska-sygraet-s-krasnodarom-v-usechennom-sostave

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