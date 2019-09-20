Сергей Балахнин: «Даже с «Тамбовом» команде Карпина легко не будет»
07:08
Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что «Ростову» не будет просто в матче 10-го тура чемпионата России против «Тамбова». Игра состоится в субботу, 21 сентября, в 19.00 по московскому времени.
— Безусловно, более свободный график должен помочь «Ростову», — цитируют «Известия» Балахнина. — Очевидно, это хорошее подспорье для них. Но даже с «Тамбовом» команде Карпина легко не будет. «Ростов», к сожалению, еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе. Поэтому даже в матче с аутсайдером придется попотеть.
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