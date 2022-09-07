«Ростов» сообщил о свадьбе полузащитника Даниила Уткина

Пресс-служба «Ростова» сообщила о свадьбе полузащитника команды Даниила Уткина. Футболист вступил в законный брак со своей невестой Екатериной.

В своем Telegram-канале клуб опубликовал фотографию молодоженов и поздравил их с радостным событием.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за «Ростов» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. После 8 туров РПЛ клуб занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.