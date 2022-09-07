Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 16:19

Агент Карраскаля рассказал о реакции игрока на признание лучшим футболистом ЦСКА в августе

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции 24-летнего колумбийца на то, что болельщики армейцев признали его лучшим игроком команды в августе.

«Хорхе очень счастлив и мотивирован! Я думаю, что он сможет продолжать играть на том же уровне и бороться до конца», — сказал Родригес «СЭ».

Карраскаль признан лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за армейцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 8 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал занимает 2-е место в турнирной таблице с 17 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 очка.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабкин перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости